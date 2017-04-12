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Россиянка в суде Лос-Анджелеса признала вину в использовании поддельных кредитных карт

Происшествия
12 апреля, 23:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Ирине Федосеевой грозит пятилетнее тюремное заключение
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НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Гражданка России 33-летняя Ирина Федосеева признала себя виновной в суде Лос-Анджелеса в сговоре с целью использования поддельных дебитных и кредитных карт. Как сообщил портал судебной информации Courthouse News, подсудимая использовала фальшивые карты для покупок на сумму $225 тыс. Ей грозит пятилетнее тюремное заключение.

По данным портала, Федосеева - одна из целой группы выходцев из России, члены которой были причастны к мошенничеству на сумму около $5 млн с кредитными и дебитными картами. 29-летний Тимур Сафин из Бербанка (штат Калифорния), 34-летний Дмитрий Федосеев и 22-летняя Кристина Герасимова из Лос-Анджелеса уже признали свою вину в ходе судебных слушаний 20 марта. Как указывалось в обвинительном заключении, группа хакеров взламывала компьютерные системы одной американской авиакомпании и двух компаний, занимающихся медицинским страхованием, а затем переправляла похищенную информацию подсудимым, которые использовали эти данные как для снятия денег в банкоматах, так и для покупок в сетевых магазинах. В момент ареста в 2016 году у Федосеева были обнаружены в общей сложности 519 поддельных кредитных и дебитных карт.

Представитель федеральной прокуратуры Том Мрозек отказался уточнить, какие именно компании пострадали в результате мошеннических операций, но в то же время указал, что в результате этих действий одна из компаний, занимающихся медицинским страхованием, обанкротилась.

Как сообщил ТАСС пресс-атташе Генерального консульства РФ в Сан-Франциско Максим Гончаров, "в связи с вынесением приговора российской гражданке Ирине Федосеевой Генконсульство направило дополнительный запрос американским властям по итогам рассмотрения дела, а также с просьбой об организации встречи с россиянами, сверилось с их адвокатами".

"В соответствии с российско-американской консульской конвенцией Генконсульство получало от компетентных органов США уведомления об задержании россиян летом 2016 года, - отметил Максим Гончаров. - С ними и с их адвокатами на регулярной основе поддерживался контакт". "Будем оказывать российским гражданам все необходимое консульское содействие", - добавил он.

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