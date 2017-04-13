Найдено тело пассажира катера, пропавшего у берегов Камчатки

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Тело пассажира катера, пропавшего 5 апреля в Авачинском заливе у берегов Камчатки, обнаружил экипаж рыболовного сейнера. Мужчина находился в воде в спасательном жилете, сообщила ТАСС представитель пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.
"12 апреля экипаж рыболовного сейнера обнаружил в воде тело мужчины. Оно было доставлено в Петропавловск- Камчатский. Опознание подтвердило, что это один из пропавших на катере мужчин", - уточнила Иванова.
Как добавила ТАСС пресс-секретарь управления МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева, тело было найдено южнее предполагаемого места пропажи маломерного судна. "Тело было обнаружено в воде в акватории Авачинского залива, в 20 км от входа в Авачинскую бухту, в 10 км от береговой линии, на траверзе мыса Опасный. Поиски, которые велись ранее на основании данных родственников пропавших, происходили севернее этого места", - сказала Ананьева.
При этом само судно не обнаружено, также как и второй мужчина - владелец катера. Поисковые мероприятия будут продолжены.
Ранее сообщалось, что 7 апреля на Камчатке спасатели начали поиски двух мужчин, ушедших 5 апреля в Авачинский залив на катере Yamaha. Пропавшие вышли в море в нарушении закона, запрещающего использование на водоемах маломерного флота вне сезона навигации, который на Камчатке стартует 15 апреля.