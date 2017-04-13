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ABC: трое детей получили ранения в результате стрельбы в Хьюстоне

Происшествия
13 апреля, 4:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Полиция разыскивает внедорожник, из которого был открыт огонь
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Трое детей получили ранения в результате стрельбы, открытой в среду в американском городе Хьюстон (штат Техас). Об этом сообщила телекомпания ABC.

Согласно ее информации, огонь был открыт по детям, которые направлялись домой, из проезжающего мимо внедорожника. По словам свидетеля, 11-летняя девочка была ранена в плечо, в то время как двое мальчиков-подростков были ранены в ноги. Дети были доставлены в больницу.

В настоящий момент полиция разыскивает автомобиль, из которого велась стрельба.

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