Двое граждан РФ приговорены к тюремному заключению за мошенничество в казино Сингапура

СИНГАПУР, 13 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Двое граждан РФ были приговорены к тюремному заключению в Сингапуре за мошеннические действия в игровых автоматах в местных казино. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ Вадим Савин.

По его словам, "41-летний Владислав Логачев был приговорен к 45 месяцам заключения, а его подельник, 33-летний Андрей Егоров, - к 30 месяцам". "Представители посольства внимательно следят за развитием дела, до суда неоднократно встречались с обвиняемыми", - отметил дипломат. "Адвокаты также сообщили, что намерены подавать апелляцию на вынесенный приговор", - добавил Савин.

Кроме того, ранее в прошлом году обвинительный приговор был вынесен и в отношении третьего участника преступной группировки - 41-летнего гражданина Чехии Радослава Скубника, который получил 22 месяца тюрьмы. По данным правоохранительных органов, в мае прошлого года при помощи обманных схем они смогли выиграть в игровых автоматах в двух казино около $77 тыс.

Согласно законам Сингапура, максимальное наказание за подобные преступления составляет 7 лет лишения свободы, а также карается штрафом в размере $107 тыс.