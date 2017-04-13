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Число жертв наводнений в Колумбии выросло до 320 человек

Происшествия
13 апреля, 6:06 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 13, апреля. /ТАСС
Среди жертв удара стихии 118 несовершеннолетних. Травмы получили 332 человека
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© EPA/Leonardo Munoz

БОГОТА, 13 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 320 человек погибли в результате наводнений и схода селевых потоков в колумбийском муниципалитете Мокоа. Об этом сообщила в среду администрация президента.

По ее данным, среди жертв удара стихии 118 несовершеннолетних. Травмы получили 332 человека. Как отмечает администрация президента, все пострадавшие были выписаны из больниц.

Власти также сообщили, что более 6 млрд песо (2 млн долларов) было переведено на счет, открытый правительством для сбора средств для пострадавших. В настоящее время в Мокоа продолжается разбор завалов и ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Власти планируют, что занятия в школах в муниципалитете возобновятся 17 апреля.

В ночь на 1 апреля на Мокоа (департамент Путумайо, юго- запад Колумбии) обрушился проливной ливень, в результате которого из берегов вышли три реки. Образовавшиеся селевые потоки уничтожили десятки домов.

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