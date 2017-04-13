Полиция Шанхая за год задержала 1,9 тыс. телефонных и интернет-мошенников

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ШАНХАЙ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Центр по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, созданный год назад в Шанхае, за время своей работы к концу марта раскрыл свыше 4,8 тыс. дел. Сотрудниками этого подразделения полиции были задержаны 1,9 тыс. человек, подозреваемых в мошеннических действиях с использованием телефонных линий и ресурсов глобальной сети, пишет в четверг газета "Синьминь ваньбао" со ссылкой на данные городского Управления общественной безопасности.
В процессе раскрытия преступлений за последний год органами правопорядка в Шанхае были заморожены связанные с делам о мошенничестве активы на общую сумму 148 млн юаней (около $21,7 млн), отключено свыше 14 тыс. телефонных номеров, а также заблокировано более 1,5 тыс. интернет-сайтов. Стражам порядка за последний год удалось посредством своевременных телефонных звонков и sms-уведомлений помочь свыше 10 тыс. человек избежать финансовых потерь от действий мошенников.
Созданный в марте 2016 года Шанхайский центр по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством по своим возможностям считается самым передовым из всех подобных структур в Китае. Он работает в тесном сотрудничестве с различными финансовыми учреждениями, платежными системами и интернет-платформами, применяя самые современные наработки в сфере высоких технологий и программного обеспечения.