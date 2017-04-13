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Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

Происшествия
13 апреля, 6:59 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Спасатели также предупреждают о повышении опасности схода лавин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке. У берегов полуострова ожидаются волны высотой до 9 метров, сообщило сегодня Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ночью 14 апреля в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. В зону штормового воздействия попадают Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также Елизовский муниципальный район", - говорится в сообщении.

Капитанам судов, находящихся в море, рекомендовано принять повышенные меры безопасности и, по возможности, укрыться в защищенных от шторма бухтах.

В региональном управлении МЧС также предупредили о повышении опасности схода снежных лавин в горных районах полуострова.

"В период с 14 по 16 апреля включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского муниципальных районов, Петропавловск-Камчатского городского округа, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

В 2017 году на Камчатке в результате схода лавин погибли два человека - снежная масса 9 апреля накрыла мужчину с девятилетним сыном в районе озера Зеленое у вулкана Вилючинский в Елизовском районе. В момент схода снега они двигались по долине на снегоходе.

В управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что спасатели готовы оперативно реагировать на возможные ЧС.

Мощный охотоморский циклон начал в четверг оказывать влияние на южные районы края и к вечеру распространится на весь полуостров. Он принес сильный снег и штормовой ветер.

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