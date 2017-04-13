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Почти половина площади лесных пожаров в РФ приходится на Забайкалье и Хакасию

Происшествия
13 апреля, 7:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, апреля. /ТАСС
За сутки было ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 2 294 га
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© Юрий Смитюк/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Восемь лесных пожаров площадью почти 400 гектаров тушат на территории Забайкальского края и Хакасии. Общая площадь ликвидируемых пожаров в России по состоянию на утро четверга составляет 864 гектара, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На территории Российской Федерации по состоянию на 00:00 мск 13 апреля проводятся работы по тушению 24 лесных пожаров на площади 864 га, в том числе семь пожаров на землях лесного фонда на площади 386 га в Забайкальском крае и один пожар площадью 5 га на территории Хакасии", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 2 294 га.

Пожароопасный сезон открыт в Красноярском крае, Бурятии, Республике Алтай, с 12 апреля - в Иркутской области. Режим ЧС продолжает действовать в Забайкалье.

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