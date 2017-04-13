СМИ: в США супруги убили приемного сына-инвалида после просмотра фильма "Манчестер у моря"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Супружеская пара, американцы Эрнест и Хизер Франклин обвиняются в убийстве своего 16-летнего приемного сына-инвалида Джеффри, которое они совершили после просмотра фильма "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea, 2016). Об этом в среду сообщила газета USA Today.

Трагедия произошла 28 февраля, когда тело подростка было обнаружено в сгоревшем доме. Следствие установило, что Джеффри был убит до того, как произошло возгорание. По версии обвинителей, пара решила отделаться от своего ребенка, которого они усыновили в 2012 году, убив его и представив свое преступление как пожар.

По информации издания, в вечер трагедии супруги посмотрели фильм "Манчестер у моря", главный герой которого рассказывает об аналогичном преступлении. Сообщается, что убийство было совершено в течение двух часов после просмотра оскароносной картины.