Знакомые певца Евгения Осина обокрали его квартиру в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Певец Евгений Осин подал заявление о краже в полицию после того, как его знакомые, бывшие у него в гостях, похитили его личные вещи. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Накануне в полицию обратился Евгений Осин с заявлением о том, что из его квартиры пропали личные вещи. По словам артиста, это случилось сразу после ухода трех его знакомых, двух женщин и мужчины, с которыми он устроил застолье. Среди похищенного - пять мобильных телефонов и деньги", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.