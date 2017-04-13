Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Знакомые певца Евгения Осина обокрали его квартиру в Москве

Происшествия
13 апреля, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Две женщины и мужчина забрали пять мобильных телефонов и деньги
Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Осин

Евгений Осин

© Михаил Фомичев/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Певец Евгений Осин подал заявление о краже в полицию после того, как его знакомые, бывшие у него в гостях, похитили его личные вещи. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Накануне в полицию обратился Евгений Осин с заявлением о том, что из его квартиры пропали личные вещи. По словам артиста, это случилось сразу после ухода трех его знакомых, двух женщин и мужчины, с которыми он устроил застолье. Среди похищенного - пять мобильных телефонов и деньги", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
8
Почти 100 жителей села под Оренбургом эвакуировано во временные пункты из-за паводка
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оппозиционер Мальцев задержан в рамках дела о применении насилия к представителю власти
2
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
3
Знакомые певца Евгения Осина обокрали его квартиру в Москве
4
Экс-глава Марий Эл задержан по подозрению в получении взятки
5
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
6
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"
7
СМИ: в США супруги убили приемного сына-инвалида после просмотра фильма "Манчестер у моря"
Темы дня
Загрузка...
Реклама