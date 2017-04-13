Усманов подал иск в отношении Навального в Люблинский суд Москвы

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщили ТАСС в пресс-службе Люблинского суда Москвы.
Ответчиком в деле, согласно материалам суда, также значится некоммерческая организация Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального.
При этом пресс-секретарь суда воздержалась от комментариев о содержании иска до решения вопроса о его принятии к производству.
Этот вопрос суд решит в течение пяти дней.
О намерении обратиться в суд с иском о клевете в адрес Алексея Навального Алишер Усманов заявил ранее в интервью газете "Ведомости", подчеркнув, что считает операции с недвижимостью, фигурирующие в обвинениях оппозиционера, коммерческими сделками, а не взяткой. При этом Усманов заявил, что собирается подать иск в суд российской юрисдикции, но готов при необходимости судиться и в зарубежных судах.