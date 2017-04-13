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Усманов подал иск в отношении Навального в Люблинский суд Москвы

Происшествия
13 апреля, 10:04 дата обновления: 13 апреля, 10:27 UTC+3
Ответчиком в деле также значится Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера
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Алишер Усманов

Алишер Усманов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщили ТАСС в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

Ответчиком в деле, согласно материалам суда, также значится некоммерческая организация Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального.

При этом пресс-секретарь суда воздержалась от комментариев о содержании иска до решения вопроса о его принятии к производству.

Этот вопрос суд решит в течение пяти дней.

О намерении обратиться в суд с иском о клевете в адрес Алексея Навального Алишер Усманов заявил ранее в интервью газете "Ведомости", подчеркнув, что считает операции с недвижимостью, фигурирующие в обвинениях оппозиционера, коммерческими сделками, а не взяткой. При этом Усманов заявил, что собирается подать иск в суд российской юрисдикции, но готов при необходимости судиться и в зарубежных судах. 

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Усманов, Алишер Бурханович
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