В здании штаб-квартиры Марин Ле Пен в Париже произошел пожар

ПАРИЖ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Пожар произошел в здании штаб-квартиры кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Париже ночью в четверг. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в полиции.

Источник возгорания находился на первом этаже дома, в котором размещается штаб-квартира Ле Пен, по улице Фобур Сан-Оноре. На место сразу же выехали пожарные, которым удалось предотвратить распространение огня.

По словам источника агентства в полиции, предположительная причина возгорания - поджег, совершенный с преступным умыслом.

По данным AFP, ответственность за поджег взяла на себя группировка "Борьба с ксенофобией".

Лидер "Национального фронта" в эфире радиостанции France 2 отметила, что не знает подробностей произошедшего, однако уверена, что к этому причастна одна из тех группировок, которые "разрушают магазины, поджигают автомобили во время демонстраций, нападают на полицию".

"Эти небольшие группировки чувствуют себя безнаказанно месяцами", - сказала Ле Пен. "Я не удивлена тем, что произошло, потому что правительство (президента Франции - прим. ТАСС) Франсуа Олланда месяцами не обращало на них внимания, в то время, как я неоднократно предлагала их запретить", - заявила она.

Глава МВД республики Маттиас Фекль осудил этот акт, назвав его неприемлемым. "Мы находимся в контакте с командой кандидата от "Национального фронта". В случае необходимости меры безопасности (в штаб-квартире - прим. ТАСС) будут усилены", - заверил он в эфире радиостанции RTL.