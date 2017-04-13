Оппозиционер Мальцев задержан в рамках дела о применении насилия к представителю власти

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Задержание в Саратове оппозиционера Вячеслава Мальцева связано с расследованием уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Мальцев задержан в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") после несанкционированной акции 26 марта на Тверской улице в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что именно в связи с расследованием этого дела в квартире Мальцева были проведены обыски.
В Басманном суде Москвы ТАСС подтвердили, что 11 апреля было удовлетворено ходатайство следствия о проведении обыска в квартире Мальцева. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов, помимо Мальцева, в Москве был задержан сопредседатель партии националистов Иван Белецкий.
ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.
26 марта во время несанкционированной акции оппозиции в Москве тяжелую черепно-мозговую травму получил сотрудник полиции. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").
По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована.