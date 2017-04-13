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Экс-глава Марий Эл задержан по подозрению в получении взятки

Происшествия
13 апреля, 10:33 дата обновления: 13 апреля, 10:36 UTC+3
Следствие проводит обыски в московской квартире дочери Леонида Маркелова и в доме его жены
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Леонид Маркелов

Леонид Маркелов

© Михаил Метцель/ТАСС

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил его адвокат.

По его словам, следствие проводит обыски в московской квартире дочери экс-главы Марий Эл и в доме его жены.

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