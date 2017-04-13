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Суд признал законным лишение футболиста Кокорина водительских прав

Происшествия
13 апреля, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Футболист был признан виновным по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения")
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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы признал законным лишение на четыре месяца водительских прав футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина за езду по встречной полосе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать решение мирового судьи законным, а жалобу Кокорина отклонить", - огласил решение судья Алексей Криворучко.

Представитель Кокорина просил о смягчении наказания в связи с тем, что его подзащитный выехал на встречную полосу на участке дороги, где не было разметки. "Как только разметка на дороге появилась, Кокорин вернулся в свою полосу", - отметил юрист.

Футболист был признан виновным по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения"). По данным полиции, в ночь на 26 февраля в районе дома № 5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Bentley, за рулем которого находился Кокорин. На него был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС рассказали, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.

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Кокорин, Алексей Геннадьевич
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