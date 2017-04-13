Суд признал законным лишение футболиста Кокорина водительских прав

Футболист ЦСКА Миланов приступил к занятиям в общей группе и готов сыграть с "Ростовом"Спорт 13 апреля, 14:29
Международный паралимпийский комитет удовлетворен решением суда Швейцарии по апелляции ПКРСпорт 13 апреля, 14:24
На субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока до 2019 года потратят 12,5 млрд рублейТранспорт 13 апреля, 14:22
Toshiba: реорганизация и жизнь после банкротства Westinghouse ElectricЭкономика и бизнес 13 апреля, 14:00
Кувшинников: Великий Устюг готов к развитию паводка по любому сценариюНовости партнеров 13 апреля, 13:46
Генменеджер: клуб НБА "Бруклин" хочет хорошо поработать на рынке свободных агентовСпорт 13 апреля, 13:40
Футболист "Ювентуса" Дибала продлил контракт с клубом до 2022 годаСпорт 13 апреля, 13:34
Большая часть сельскохозтехники Зауралья эксплуатируется свыше 10 летНовости Урала 13 апреля, 13:34
Академический увеличил ввод и продажу жильяНовости партнеров 13 апреля, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы признал законным лишение на четыре месяца водительских прав футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина за езду по встречной полосе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Признать решение мирового судьи законным, а жалобу Кокорина отклонить", - огласил решение судья Алексей Криворучко.
Представитель Кокорина просил о смягчении наказания в связи с тем, что его подзащитный выехал на встречную полосу на участке дороги, где не было разметки. "Как только разметка на дороге появилась, Кокорин вернулся в свою полосу", - отметил юрист.
Футболист был признан виновным по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения"). По данным полиции, в ночь на 26 февраля в районе дома № 5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Bentley, за рулем которого находился Кокорин. На него был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу.
В пресс-службе столичной полиции ТАСС рассказали, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.