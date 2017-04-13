В Крыму задержали последователей "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бахчисарайском районе Крыма несколько человек в ходе мероприятий по выявлению причастных к деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы республиканского главка МВД.

"В рамках мероприятий задержаны несколько человек", - сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить число задержанных.

В комментарии на сайте крымского главка МВД указано, что правоохранители провели на территории Бахчисарайского района "плановые мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации". "Изымается литература экстремисткой направленности", - уточняется в сообщении. Других подробностей в ГУ МВД пока не раскрывают.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил ТАСС, что полиция проводит работу по выявлению и задержанию лиц, причастных к деятельности запрещенной "Хизб ут-Тахрир".

О "Хизб ут-Тахрир"

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". В России "Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.

В апреле 2016 года тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская сообщала ТАСС, что ячейка "Хизб ут-Тахрир" существовала в Крыму долгие годы, так как была разрешена, когда полуостров входил с состав Украины. Только в 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей организации.