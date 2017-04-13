Источник: экс-глава Марий Эл лоббировал интересы птицефабрики "Акашевская"

ЙОШКАР-ОЛА, 13 апреля. /ТАСС/. Леонид Маркелов, будучи главой Марий Эл, активно продвигал интересы птицефабрики "Акашевская": пиарил ее во властных кругах, а само предприятие получало большую господдержку, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Речь шла о строительстве птицефабрики "Акашевской", это очень крупный объект. Криваш (один из фигурантов дела, имеющий ранее отношение к фабрике - прим. ТАСС) получал субсидии, кредиты. Маркелов Криваша везде продвигал, что это такая фабрика хорошая", - сказал он.

Ранее в СК сообщили, что бывший глава Республики Марий Эл подозревается в получении крупной взятки от учредителя фабрики "Акашевская". Дело возбуждено в отношении Маркелова и других лиц.

По данным следствия, Маркелов в должности главы республики "получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Кривашина в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса".

Новый собственник

По данным Минпрома Марий Эл, производственные площадки "Акашевской" расположены в экологически чистых районах республики. В начале октября 2016 года у птицефабрики - новый владелец: компания вошла в состав агрокомплекса имени Ткачева. В руководстве агрокомплекса ТАСС опровергли связь с арестом Маркелова. Сообщалось, что на предприятии планируется увеличение мощностей агрокомплекса по производству бройлера в три раза, что позволит вывести его в число лидеров этого рынка, продолжится реализация инвестиционных проектов.

В 2015 году "Акашево" произвело 203 тыс. тонн, что составило 5% общего производства куриного мяса в РФ.

Птицефабрика для самодостаточности

По данным сайта главы администрации, в 2014 году Маркелов лично принимал участие в открытии нового птицекомплекса агрохолдинга "Акашево". Птицекомплекс был построен в рекордно короткие сроки - за один год. Объем привлеченных тогда инвестиций на строительство превысил 2 млрд рублей. "Да, пока республика дотационная, но благодаря таким проектам как этот, уверен, в скором будущем Марий Эл станет самодостаточной", - сказал на открытии Маркелов.

В документах от 2014 года сообщается, что общая стоимость развития "Акашево" (1-8 очереди проекта) составляет 33 млрд рублей. В 2015 году на встрече главы республики и директора агрохолдинга "Акашево" обсуждалось, что в 2016 году в строй будут введены сразу три крупных инфраструктурных объекта. На реализацию этих проектов планировалось привлечь свыше 10 млрд рублей инвестиционных средств, а с вводом их в эксплуатацию позволит открыть 2000 новых рабочих мест. С пуском новых структурных подразделений, агрохолдинг "Акашево" мог стать крупнейшим предприятием по производству и переработке мяса птицы в России.

В декабре 2016 года ТАСС сообщал со ссылкой на пресс- службу Роструда, что ведомство добилось погашения долга по зарплате в размере 114,2 млн рублей перед 4 тыс. 400 работниками агрохолдинга "Акашево" в Марий Эл. Как отмечали тогда в ведомстве, проверку соблюдения трудового законодательства на птицефабрике начали в связи с обращением одного из сотрудников, была выявлена задолженность с августа по первую половину октября.