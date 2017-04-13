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Сотрудник отдела полиции в Домодедове задержан за продажу данных о прибывающих иностранцах

Происшествия
13 апреля, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Специалист миграционного пункта за 15 тыс. рублей передал персональные данные иностранцев жителю Москвы
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудник отдела по вопросам миграции в аэропорту Домодедово задержан за продажу персональных данных о прибывающих иностранцах. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова, в феврале старший специалист миграционного пункта № 2 за 15 тыс. рублей передал жителю Москвы персональные данные иностранцев. Деньги сотрудник отдела полиции получил через своего брата.

По данным фактам возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения контроля за пребыванием граждан в аэропорту Домодедово отдела по вопросам миграции УМВД по Домодедово и его подчиненного - старшего специалиста миграционного пункта № 2, его брата и покупавшего сведения об иностранцах москвича. Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении полномочий, получении взятки группой лиц, посредничестве во взяточничестве и даче взятки за заведомо незаконные действия.

Кроме того, сообщила представитель ММСУТ, 30 декабря 2016 года сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Домодедово похитили 223 бланка миграционных карт, в тот же день один из них продал бланки неустановленным лицам, передав часть полученных средств - 44 тыс. рублей - своему соучастнику.

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