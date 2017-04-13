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В зоне возможного подтопления в Оренбургской области находятся более 150 домов

Происшествия
13 апреля, 14:38 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова
Спасатели следят за ситуацией при помощи беспилотников
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ОРЕНБУРГ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Более 150 домов находятся в зоне возможного подтопления в Оренбургской области из-за резкого притока талой воды в Сорочинское водохранилище, сообщили ТАСС в областном управлении МЧС.

"В зону возможного подтопления попадают 14 улиц города Сорочинск, 155 домов", - отметили в ведомстве.

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Ранее в МЧС сообщили, что из-за резкого таяния снега на западе области увеличился приток воды в Сорочинское водохранилище, который на данный момент составляет 418 куб. м в секунду. Сброс воды увеличился до 350 куб. м в секунду, в случае роста притока будет принято решение об увеличении объемов сброса. Также, по данным МЧС, в зоне возможного подтопления могут оказаться села Бурдыгино и Вторая Ивановка близ рек Большой Уран и Самара.

На месте работают оперативные группы МЧС России по области, а также Волжского спасательного центра. Спасатели следят за развитием паводковой ситуации при помощи четырех беспилотных летательных аппаратов.

11 апреля из-за подтопления придомовых территорий в селе Краснохолм в Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Создана комиссия по оценке ущерба.

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