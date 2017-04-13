Источник: Усманов не заявлял финансовых требований в иске к Навальному

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов не заявлял финансовых требований по иску о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"В иске Усманов не требует никаких финансовых компенсаций, а просит суд признать распространенные сведения недостоверными и обязать ответчика опровергнуть их", - сказал собеседник агентства.

О поступлении иска Усманова к Навальному в Люблинский суд Москвы ранее в четверг сообщила пресс-секретарь суда. Вопрос о принятии его к производству будет решен в течение пяти дней.

О намерении обратиться в суд с иском к Алексею Навальному о клевете Алишер Усманов заявил ранее в интервью газете "Ведомости", подчеркнув, что считает операции с недвижимостью, фигурирующие в обвинениях оппозиционера, коммерческими сделками, а не взяткой. При этом Усманов заявил, что собирается подать иск в суд российской юрисдикции, но готов при необходимости судиться и в зарубежных судах.