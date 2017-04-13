Оппозиционер Мальцев доставлен из Саратова в московский ОВД "Тверской"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Задержанный утром 13 апреля в Саратове оппозиционер Вячеслав Мальцев доставлен в Москву и находится в ОВД "Тверской". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов.

"На данный момент Мальцев находится в Москве в ОВД "Тверской", где его допрашивают. В ближайшее время его должны отвезти в Следственный комитет", - сказал он.

Ранее источник ТАСС, знакомый с ситуацией, рассказал, что задержание Мальцева связано с уголовным делом по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") после несанкционированной акции 26 марта на Тверской улице в Москве, отметив, что именно в связи с расследованием этого дела в квартире Мальцева были проведены обыски. В Басманном суде Москвы ТАСС подтвердили, что 11 апреля было удовлетворено ходатайство следствия о проведении обыска в квартире Мальцева.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

26 марта во время несанкционированной акции тяжелую черепно-мозговую травму получил сотрудник полиции. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована.