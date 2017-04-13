Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оппозиционер Мальцев доставлен из Саратова в московский ОВД "Тверской"

Происшествия
13 апреля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
После допроса Мальцев будет доставлен в Следственный комитет
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Задержанный утром 13 апреля в Саратове оппозиционер Вячеслав Мальцев доставлен в Москву и находится в ОВД "Тверской". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов.

"На данный момент Мальцев находится в Москве в ОВД "Тверской", где его допрашивают. В ближайшее время его должны отвезти в Следственный комитет", - сказал он.

Ранее источник ТАСС, знакомый с ситуацией, рассказал, что задержание Мальцева связано с уголовным делом по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") после несанкционированной акции 26 марта на Тверской улице в Москве, отметив, что именно в связи с расследованием этого дела в квартире Мальцева были проведены обыски. В Басманном суде Москвы ТАСС подтвердили, что 11 апреля было удовлетворено ходатайство следствия о проведении обыска в квартире Мальцева.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

26 марта во время несанкционированной акции тяжелую черепно-мозговую травму получил сотрудник полиции. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
8
Почти 100 жителей села под Оренбургом эвакуировано во временные пункты из-за паводка
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
6
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама