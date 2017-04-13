На автозаправке в Коми нашли коробку с двумя медвежатами

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. На одной из автомобильных заправок в Республике Коми обнаружили коробку, в которой находились двое медвежат. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
"Вечером 12 апреля в дежурную часть ОМВД России по Усть-Куломскому району МВД по Республике Коми поступило сообщение от жителя поселка Кебанъель о том, что недалеко от автозаправочной станции на перекрестке автодороги Сыктывкар - Носим находится коробка с двумя медвежатами", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов уточнили, что медвежата, которым на вид не более полутора месяцев, "послушно сидели в картонной коробке". Животные провели ночь в полицейском участке, утром 13 апреля они были переданы специалистам районного охотнадзора.