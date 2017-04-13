Суд арестовал 4 участников акции 26 марта в Москве по обвинению в насилии над полицейскими

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу четверых обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии на несанкционированной акции, прошедшей в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июля четверым фигурантам дела", - сказала собеседница агентства.

В ходе расследования установлена причастность к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") Александра Шпакова, 1977 года рождения, Станислава Зимовца, 1985 года рождения, Юрия Кулия, 1989 года рождения и Андрея Косых, 1986 года рождения. Все они были задержаны сотрудниками МВД России", - ранее сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции задержанные применяли насилие в отношении представителей власти.

"Например, Шпаков, находясь на улице Тверской и пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции. Косых нанес удар в голову сотруднику полиции у перехода станции метро "Тверская", а затем уже в районе Малой Дмитровки нанес удар ногой полицейскому в голову, от которого потерпевший упал и потерял сознание. Зимовец, находясь вблизи Пушкинской площади, бросил кирпич в спину сотрудника Росгвардии, после чего скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации, спрятал куртку в рюкзак, достал травматический пистолет и вернулся к месту событий, продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия", - отметила представитель СК, добавив, что Кулий также совершил нападение на сотрудника полиции.

По словам Петренко, на данный момент следствием собраны неопровержимые доказательства, в том числе видеозаписи, подтверждающие вину фигурантов уголовного дела в инкриминируемых им преступлениях. Кроме того, Косых и Кулий добровольно дали подробные показания по обстоятельствам преступлений и признали вину в полном объеме, подчеркнула она. В Следственном комитете отметили, что организаторы незаконной акции вводили граждан в заблуждение, утверждая, что она согласована с властями города в установленном порядке. "В ходе следствия эта информация находит свое подтверждение", - сообщила представитель СК.

Уголовное дело

Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося в Москве 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

"В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия и с другими фигурантами. Расследование продолжается", - заключила Петренко.