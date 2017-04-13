Полиция задержала в метро Харькова мужчину с боевыми гранатами

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины изъяла у одного из пассажиров метро в Харькове три боевые гранаты и запалы к ним. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Работники отдела полиции в метрополитене заметили в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" подозрительного мужчину с сумкой, - говорится в сообщении. - При проверке правоохранители выявили три гранаты и три запала к ним". Владелец боеприпасов пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу.

По данному факту полиция завела уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, где именно мужчина взял боеприпасы.

Ранее эксперты сообщали, что количество оружия, которое нелегально находится у жителей Украины, с начала силовой операции в Донбассе увеличилось с 3,7 до 5 млн единиц. Так, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин отмечал, что сегодня на черном рынке самый дорогой пистолет можно купить за $300, автомат - за $300-600, ручную гранату - в пределах $20.

При этом глава ассоциации выступал с критикой официальной статистики Министерства внутренних дел Украины о зарегистрированном оружии. По его словам, она "не соответствует действительности", поскольку у ведомства нет нормальной базы учета.