Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция задержала в метро Харькова мужчину с боевыми гранатами

Происшествия
13 апреля, 17:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, апреля. /ТАСС
Владелец боеприпасов пояснил, что ехал на рыбалку и гранатами собирался глушить рыбу
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины изъяла у одного из пассажиров метро в Харькове три боевые гранаты и запалы к ним. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Работники отдела полиции в метрополитене заметили в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" подозрительного мужчину с сумкой, - говорится в сообщении. - При проверке правоохранители выявили три гранаты и три запала к ним". Владелец боеприпасов пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу.

По данному факту полиция завела уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, где именно мужчина взял боеприпасы.

Ранее эксперты сообщали, что количество оружия, которое нелегально находится у жителей Украины, с начала силовой операции в Донбассе увеличилось с 3,7 до 5 млн единиц. Так, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин отмечал, что сегодня на черном рынке самый дорогой пистолет можно купить за $300, автомат - за $300-600, ручную гранату - в пределах $20.

При этом глава ассоциации выступал с критикой официальной статистики Министерства внутренних дел Украины о зарегистрированном оружии. По его словам, она "не соответствует действительности", поскольку у ведомства нет нормальной базы учета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
8
Почти 100 жителей села под Оренбургом эвакуировано во временные пункты из-за паводка
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
6
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама