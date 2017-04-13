Судебные приставы проконтролируют возможность общения родителей Жанны Фриске с внуком

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Столичные судебные приставы взяли на контроль исполнение решения суда о возможности родителей певицы Жанны Фриске общаться с их внуком Платоном, сообщил ТАСС источник в судебных кругах.

Официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве Тимур Коробицын подтвердил ТАСС эту информацию.

"В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера УФССП России по Москве на исполнении находится производство в отношении Дмитрия Шепелева об определении порядка общения с несовершеннолетнем ребенком в пользу взыскателя Владимира Фриске. Д. Шепелев надлежащим образом уведомлен", - сообщил представитель УФССП.

По его словам, в настоящее время меры принудительного исполнения не применяются, так как определен срок для добровольного исполнения решения суда (пять дней в соответствии с законом "Об исполнительном производстве"). В случае неисполнения решения суда в срок оно будет исполнено принудительно, пояснил нормы закона представитель УФССП.

27 октября прошлого года Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск родителей и сестры Фриске к ее мужу Дмитрию Шепелеву определив их порядок общения с ребенком. На днях исполнительный лист из суда поступил судебным приставам.