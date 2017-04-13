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В Подольской гимназии из-за распыления газа пострадали 14 учеников

Происшествия
13 апреля, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Дети направлены в городскую клиническую больницу для обследования
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ученик гимназии города Подольска Московской области распылил в помещении учебного заведения газ из баллончика, пострадали 14 детей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"В гимназии № 7 города Подольска 13 апреля один из учащихся распылил в помещении школы газ из баллончика, - говорится в сообщении. - 14 детей были направлены в городскую клиническую больницу для обследования".

В администрации уточнили, что по состоянию на 16 часов в больнице под наблюдением врачей оставались шесть детей, угрозы жизни и здоровью ребят нет.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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