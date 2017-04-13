Мутко: Кубок конфедераций не поможет РФС в финансовом планеСпорт 13 апреля, 18:29
Мутко: отставание при строительстве стадиона в Самаре будет ликвидировано в августеСпорт 13 апреля, 18:28
Мутко: отбор кандидатов на пост гендиректора РУСАДА следует продлить до конца апреляСпорт 13 апреля, 18:25
Течение Эль-Ниньо влияет на распространение холерыСоциальная ответственность 13 апреля, 18:22
Значительная часть вечной мерзлоты может растаять к концу векаСоциальная ответственность 13 апреля, 18:13
Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчахСпорт 13 апреля, 18:08
Гималайские ледники наделили юридическими правамиСоциальная ответственность 13 апреля, 18:04
Путин обсудил с СБ РФ перспективы отношений с США в контексте ситуации в СирииПолитика 13 апреля, 18:00
Врач сборной России по футболу Безуглов стал лауреатом премии "Прометей"Спорт 13 апреля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов не признает вину в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил адвокат другого фигуранта дела Игорь Трунов.
"Маркелов категорически не признает вину в получении взятки и отвергает все обвинения", - сказал он.
Трунов отметил, что в настоящее время Маркелов еще находится в республике и будет доставлен в Москву ночью. Кроме того, адвокат подтвердил, что 14 апреля следователь намерен выйти с ходатайством в Басманный суд об избрании в отношении Маркелова меры пресечения.