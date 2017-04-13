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Маркелов категорически не признает вину в получении взятки

Происшествия
13 апреля, 18:18 UTC+3
Адвокат Игорь Трунов отметил, что экс-глава Марий Эл будет доставлен в Москву ночью
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов не признает вину в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил адвокат другого фигуранта дела Игорь Трунов.

"Маркелов категорически не признает вину в получении взятки и отвергает все обвинения", - сказал он.

Трунов отметил, что в настоящее время Маркелов еще находится в республике и будет доставлен в Москву ночью. Кроме того, адвокат подтвердил, что 14 апреля следователь намерен выйти с ходатайством в Басманный суд об избрании в отношении Маркелова меры пресечения. 

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Уголовное дело в отношении Маркелова, а также учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша и главы местного телеканала "Регион 12" Натальи Кожановой возбуждено по трем статьям УК РФ: ч.6 ст.290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").
 
По данным СК, Маркелов в должности главы республики "получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса".
 
6 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Марий Эл Леонида Маркелова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в ПФО и бывший сенатор Александр Евстифеев. Маркелов впервые был избран главой Республики Марий Эл в январе 2001 года, в 2004 году при поддержке "Единой России" переизбран на второй срок, в 2009 году парламент республики на внеочередной сессии утвердил его на третий срок. 14 января 2015 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов и 13 сентября 2015 года переизбран главой республики по итогам первого тура выборов.
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