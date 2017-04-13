Во время геологоразведки на Ямале произошел взрыв

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Взрыв произошел во время проведения геологоразведочных работ на месторождении в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В результате происшествия двое рабочих получили множественные травмы, сообщили в региональном управлении МВД России.

"По предварительным данным сотрудниками полиции было установлено, что при сейсморазведке, при закладывании тротиловой шашки по специальной трубе в пробуренную скважину на глубину 21 метр произошла детонация. В центральную районную больницу с множественными травмами поступили двое работников фирмы, проводящей геологоразведочные работы", - сказали там.

Полиция проводит проверку по данному факту. "В результате один из рабочих, 1974 года рождения, получил ожоги глаз и перелом ноги. Другой рабочий, 1976 года рождения, получил травматическую ампутацию пальца руки. Мужчины находятся в травматологическом отделении больницы", - уточнили в МВД.

"Будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - добавили в МВД.