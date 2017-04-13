В деле о ЧП на Сямозере появился еще один обвиняемый

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Следствие предъявило обвинение в гибели детей из лагеря на Сямозере в июне 2016 года экс-сотруднику ООО "Парк-отель "Сямозеро" Павлу Ильину. Об этом сообщил следователь следственной группы Илья Маломочнов в городском суде Петрозаводска во время продления срока ареста на два месяца директору фирмы Елене Решетовой.

"С момента последнего продления срока содержания обвиняемой под стражей по уголовному делу выполнены многочисленные следственные и иные процессуальные действия. В том числе в качестве обвиняемого привлечен и допрошен Ильин Павел Алексеевич", - сказал Маломочнов.

Он уточнил, что Ильин являлся инструктором в ООО "Парк-отель "Сямозеро", а в данное время проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела являются директор фирмы и лагеря Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов, инструктор лагеря Валерий Круподерщиков. Им предъявлено обвинение по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности" УК РФ.

По версии следствия, Решетова совместно с начальником лагеря Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года, в результате 47 школьников вышли в акваторию Сямозера. При этом три плавательных средства, на которых осуществлялся поход, имели технические неисправности, также была превышена пассажировместимость, и детей не обеспечили спасательными жилетами подходящего размера. 18 июня в результате ухудшения погоды два туристических каноэ с находящимися на них 24 детьми перевернулись, 14 детей утонули.

По версии следователей, Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в экстренные службы о ЧП. Таким образом они оставили детей, участвовавших в водном походе в состоянии, опасном для жизни.

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовные дела в связи с происшествием. Начальник лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Виноградов находится под стражей, бывший руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест. Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее десятилетней дочери возраста 14 лет.