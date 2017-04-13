Суд в Волгограде отменил усыновление девятилетнего мальчика-инвалида итальянской семьей

Лебедева: Исинбаева является раздражителем для главы IAAFСпорт 13 апреля, 21:50
Французский хоккеист да Коста отправлен в больницу после матча с командой РоссииСпорт 13 апреля, 21:44
Президент IAAF Коу: cитуация с информаторами в России вызывает тревогуСпорт 13 апреля, 21:37
Шляхтин: ВФЛА не понимает заявления Коу о замедлении темпов выполнения критериев IAAFСпорт 13 апреля, 21:32
Казанский "Зенит" вышел в "Финал четырех" волейбольной Лиги чемпионов, победив "Белогорье"Спорт 13 апреля, 21:30
Тренер: хоккеистам сборной РФ при хорошей игре не хватило только головСпорт 13 апреля, 21:23
Пловец Рылов не ожидал, что ему удастся установить рекорд Европы на чемпионате РоссииСпорт 13 апреля, 21:20
Бабаев: ЦСКА не имеет оснований беспокоиться, что контракт с Тошичем не будет продленСпорт 13 апреля, 21:01
IAAF: назначение Исинбаевой в РУСАДА может отрицательно сказаться на восстановлении ВФЛАСпорт 13 апреля, 20:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоградский областной суд вынес решение об отмене усыновления итальянской семьей девятилетнего мальчика- инвалида, которого избил приемный отец. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"Иск прокуратуры об отмене усыновления итальянской семьей девятилетнего мальчика-инвалида, побои которому нанес приемный отец, сегодня областным судом удовлетворен, усыновление отменено", - сказал собеседник агентства.
26 мая 2016 года областной суд приостановил рассмотрение иска прокуратуры об отмене усыновления итальянской семьей тогда восьмилетнего мальчика-инвалида до решения по уголовному делу об избиении ребенка приемным отцом - гражданином Италии Манарина Одезио. 5 июля прошлого года мировой суд в Центральном районе Волгограда приговорил Одезио к штрафу в размере 25 тыс. рублей за нанесение побоев приемному сыну-инвалиду.
Дело о нанесении побоев иностранным приемным отцом мальчику-инвалиду получило широкий резонанс. 31 марта 2016 года гражданин Италии, находясь в Волгограде на улице, нанес несколько ударов по лицу ребенку. Свидетелем произошедшего стал руководитель Следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, который вызвал наряд полиции на место происшествия.
Мальчик-инвалид являлся воспитанником Камышинского детского дома. Весной прошлого года он находился вместе с приемными родителями - супружеской парой из Италии - в Волгограде, где его приемные родители дожидались получения загранпаспорта на ребенка. Сейчас мальчик находится в одном из социально-реабилитационных центров региона.