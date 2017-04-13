Суд в Волгограде отменил усыновление девятилетнего мальчика-инвалида итальянской семьей

ВОЛГОГРАД, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоградский областной суд вынес решение об отмене усыновления итальянской семьей девятилетнего мальчика- инвалида, которого избил приемный отец. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Иск прокуратуры об отмене усыновления итальянской семьей девятилетнего мальчика-инвалида, побои которому нанес приемный отец, сегодня областным судом удовлетворен, усыновление отменено", - сказал собеседник агентства.

26 мая 2016 года областной суд приостановил рассмотрение иска прокуратуры об отмене усыновления итальянской семьей тогда восьмилетнего мальчика-инвалида до решения по уголовному делу об избиении ребенка приемным отцом - гражданином Италии Манарина Одезио. 5 июля прошлого года мировой суд в Центральном районе Волгограда приговорил Одезио к штрафу в размере 25 тыс. рублей за нанесение побоев приемному сыну-инвалиду.

Дело о нанесении побоев иностранным приемным отцом мальчику-инвалиду получило широкий резонанс. 31 марта 2016 года гражданин Италии, находясь в Волгограде на улице, нанес несколько ударов по лицу ребенку. Свидетелем произошедшего стал руководитель Следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, который вызвал наряд полиции на место происшествия.

Мальчик-инвалид являлся воспитанником Камышинского детского дома. Весной прошлого года он находился вместе с приемными родителями - супружеской парой из Италии - в Волгограде, где его приемные родители дожидались получения загранпаспорта на ребенка. Сейчас мальчик находится в одном из социально-реабилитационных центров региона.