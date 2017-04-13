Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Волгограде отменил усыновление девятилетнего мальчика-инвалида итальянской семьей

Происшествия
13 апреля, 19:08 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич
Ранее стало известно, что приемный отец ребенка Манарина Одезио избивал его
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоградский областной суд вынес решение об отмене усыновления итальянской семьей девятилетнего мальчика- инвалида, которого избил приемный отец. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Иск прокуратуры об отмене усыновления итальянской семьей девятилетнего мальчика-инвалида, побои которому нанес приемный отец, сегодня областным судом удовлетворен, усыновление отменено", - сказал собеседник агентства.

26 мая 2016 года областной суд приостановил рассмотрение иска прокуратуры об отмене усыновления итальянской семьей тогда восьмилетнего мальчика-инвалида до решения по уголовному делу об избиении ребенка приемным отцом - гражданином Италии Манарина Одезио. 5 июля прошлого года мировой суд в Центральном районе Волгограда приговорил Одезио к штрафу в размере 25 тыс. рублей за нанесение побоев приемному сыну-инвалиду.

Дело о нанесении побоев иностранным приемным отцом мальчику-инвалиду получило широкий резонанс. 31 марта 2016 года гражданин Италии, находясь в Волгограде на улице, нанес несколько ударов по лицу ребенку. Свидетелем произошедшего стал руководитель Следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, который вызвал наряд полиции на место происшествия.

Мальчик-инвалид являлся воспитанником Камышинского детского дома. Весной прошлого года он находился вместе с приемными родителями - супружеской парой из Италии - в Волгограде, где его приемные родители дожидались получения загранпаспорта на ребенка. Сейчас мальчик находится в одном из социально-реабилитационных центров региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
8
Почти 100 жителей села под Оренбургом эвакуировано во временные пункты из-за паводка
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу
2
Первый канал не будет транслировать "Евровидение-2017"
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Неизвестный предмет взорвался в руках у подростка в Санкт-Петербурге
7
Орешкин предупредил о рисках замедления роста ВВП и укрепления рубля
Темы дня
Загрузка...
Реклама