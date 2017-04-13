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МВД пообещало выдворить из РФ криминального авторитета Шалико Тбилисского

Происшествия
13 апреля, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 13 апреля./ТАСС
Шалико Тбилисский задержан и сейчас находится в центре временного содержания иностранцев во Владимирской области
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МОСКВА, 13 апреля./ТАСС/. Суд принял решение о нежелательности пребывания на территории РФ криминального авторитета Шалико Тбилисского, до его исполнения он помещен в центр временного содержания иностранцев во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УУР, СОБР УМВД России по Владимирской области проведен ряд мероприятий, в результате которых принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации 52-летнего уроженца одной из республик Закавказья, именуемого в криминальных кругах как Шалико Тбилисский", - сказала она.

По ее словам, решение объявлено 11 апреля. По истечении срока наказания за ранее совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Шалико Тбилисский задержан и помещен в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Владимирской области до исполнения решения суда.

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