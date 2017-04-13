МВД пообещало выдворить из РФ криминального авторитета Шалико Тбилисского

Французский хоккеист да Коста отправлен в больницу после матча с командой РоссииСпорт 13 апреля, 21:44
Президент IAAF Коу: cитуация с информаторами в России вызывает тревогуСпорт 13 апреля, 21:37
Шляхтин: ВФЛА не понимает заявления Коу о замедлении темпов выполнения критериев IAAFСпорт 13 апреля, 21:32
Казанский "Зенит" вышел в "Финал четырех" волейбольной Лиги чемпионов, победив "Белогорье"Спорт 13 апреля, 21:30
Тренер: хоккеистам сборной РФ при хорошей игре не хватило только головСпорт 13 апреля, 21:23
Пловец Рылов не ожидал, что ему удастся установить рекорд Европы на чемпионате РоссииСпорт 13 апреля, 21:20
Бабаев: ЦСКА не имеет оснований беспокоиться, что контракт с Тошичем не будет продленСпорт 13 апреля, 21:01
IAAF: назначение Исинбаевой в РУСАДА может отрицательно сказаться на восстановлении ВФЛАСпорт 13 апреля, 20:59
Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Франции в матче ЕвровызоваСпорт 13 апреля, 20:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 апреля./ТАСС/. Суд принял решение о нежелательности пребывания на территории РФ криминального авторитета Шалико Тбилисского, до его исполнения он помещен в центр временного содержания иностранцев во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УУР, СОБР УМВД России по Владимирской области проведен ряд мероприятий, в результате которых принято решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации 52-летнего уроженца одной из республик Закавказья, именуемого в криминальных кругах как Шалико Тбилисский", - сказала она.
По ее словам, решение объявлено 11 апреля. По истечении срока наказания за ранее совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Шалико Тбилисский задержан и помещен в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Владимирской области до исполнения решения суда.