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Шесть человек погибли в результате ДТП на трассе Бишкек - Торугарт в Киргизии

Происшествия
13 апреля, 19:26 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Это уже второе крупное ДТП на этой трассе за неделю
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БИШКЕК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на автотрассе Бишкек - Торугарт в северной Чуйской области Киргизии. Об этом сообщило МЧС республики.

По его информации, в Кеминском районе столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и автомобиль Toyota Highlander. "По предварительным данным, в результате автомобильной аварии погибли четыре женщины и двое мужчин, которые находились в салонах автомашин", - говорится в сообщении.

Сведений о других пострадавших пока не поступало. "На место ДТП направлены бригады скорой помощи и спасатели МЧС", - отмечается в документе. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют причины лобового столкновения автомобилей.

Это уже второе крупное ДТП за неделю на трассе Бишкек - Торугарт, которая соединяет столицу республики с Иссык-Кульской и Нарынской областями. Несколько дней назад на этой дороге после столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек.

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