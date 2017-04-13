Вспышка паров газа произошла в доме на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Вспышка паров газа произошла в доме №38 на Турбинной улице в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.

"По данному адресу обнаружена объемная вспышка паров газа. Данных по пострадавшим пока нет", - отметили в ведомстве. При этом причину и время происшествия не уточнили.

В газораспределительной организации "Петербурггаз" заявили ТАСС, что данных по факту случившего пока нет.