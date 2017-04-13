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Один из участников стрельбы на АЗС в Подмосковье арестован

Происшествия
13 апреля, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
По предварительной информации задержанный - представитель кампании нелегальных пассажирских перевозок
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© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Подмосковный суд арестовал предполагаемого организатора перестрелки между перевозчиками на автозаправочной станции в Домодедово. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Сегодня по ходатайству следствия Домодедовским городским судом в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении противоправных деяний, произошедших 10 апреля в Домодедово, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказала она.

10 апреля на 43-м км автодороги "Дон" около ресторана быстрого питания порядка 15 человек устроили стрельбу из огнестрельного оружия, в результате которой один человек погиб и трое были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. "Было установлено, что инцидент произошел между сотрудниками компании, осуществляющей легальные пассажирские перевозки, и представителями организации, нелегально занимающейся перевозками граждан. Погибший и пострадавшие - сотрудники компании легальных пассажирских перевозок", - уточнила Волк.

Накануне был задержан ранее судимый за вымогательство 36-летний местный житель, ему предъявлено обвинение. По предварительной информации задержанный является представителем кампании нелегальных пассажирских перевозок и одним из организаторов конфликта.

Полиция продолжает проведение мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание остальных участников конфликта.

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