Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подозреваемому в организации взрыва у школы в Ростове-на-Дону предъявлено обвинение

Происшествия
13 апреля, 20:50 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Эдуарду Шарапову предъявлено обвинение по статьям "Незаконное хранение взрывчатых веществ", "Незаконное изготовление взрывных устройств" и "Покушение на убийство"
Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Жителю Ростова-на-Дону Эдуарду Шарапову, которого подозревают в организации взрыва рядом с одной из местных школ, предъявлено обвинение по трем статьям УК. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по Ростовской области.

"Шарапову предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: "Незаконное хранение взрывчатых веществ", "Незаконное изготовление взрывных устройств" и "Покушение на убийство". Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью. По ходатайству следователя, судом в отношении Шарапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Наказание по предъявленным статьям предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

По данным СК по Ростовской области, взрыв произошел около 07:00 мск 6 апреля у здания одной из школ в центре Ростова-на-Дону, на пересечении Нахичеванского переулка и улицы Социалистической. Взрывное устройство было замаскировано под светящийся фонарик и сработало, когда его поднял прохожий. Пострадавший мужчина остался жив, он получил травмы, лишившись кисти на одной руке и пальцев на другой. Задержанный подозреваемый на допросе сообщил, что знал пострадавшего и умышлено сделал так, чтобы он поднял взрывное устройство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
8
Почти 100 жителей села под Оренбургом эвакуировано во временные пункты из-за паводка
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу
2
Первый канал не будет транслировать "Евровидение-2017"
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Неизвестный предмет взорвался в руках у подростка в Санкт-Петербурге
7
Орешкин предупредил о рисках замедления роста ВВП и укрепления рубля
Темы дня
Загрузка...
Реклама