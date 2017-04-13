Подозреваемому в организации взрыва у школы в Ростове-на-Дону предъявлено обвинение

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Жителю Ростова-на-Дону Эдуарду Шарапову, которого подозревают в организации взрыва рядом с одной из местных школ, предъявлено обвинение по трем статьям УК. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по Ростовской области.
"Шарапову предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: "Незаконное хранение взрывчатых веществ", "Незаконное изготовление взрывных устройств" и "Покушение на убийство". Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью. По ходатайству следователя, судом в отношении Шарапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Наказание по предъявленным статьям предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
По данным СК по Ростовской области, взрыв произошел около 07:00 мск 6 апреля у здания одной из школ в центре Ростова-на-Дону, на пересечении Нахичеванского переулка и улицы Социалистической. Взрывное устройство было замаскировано под светящийся фонарик и сработало, когда его поднял прохожий. Пострадавший мужчина остался жив, он получил травмы, лишившись кисти на одной руке и пальцев на другой. Задержанный подозреваемый на допросе сообщил, что знал пострадавшего и умышлено сделал так, чтобы он поднял взрывное устройство.