Суд отправил под домашний арест директора лагеря, обвиняемую в гибели детей на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд отпустил из-под стражи и отправил под домашний арест директора ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, которую обвиняют в гибели 14 детей на Сямозере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемой Решетовой Елены Васильевны отказать. По истечении срока действия ранее продленной судебным решением меры пресечения в виде заключения под стражу 19 апреля 2017 года избрать в отношении Решетовой Елены Васильевны меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца по 18 июня включительно", - сказал судья Александр Мерков.

Домашний арест Решетова будет отбывать в своей квартире в Москве. Суд разрешил ей ежедневную часовую прогулку, общение с адвокатом, близкими родственниками, а также с медицинскими работниками в случае необходимости оказания помощи. Решетовой запрещено пользоваться связью и интернетом.

В ходе заседания адвокат обвиняемой заявил, что следствие затягивает расследование дела, и просил суд избрать меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Следователь и представитель прокуратуры требовали оставить Решетову под стражей еще на два месяца, так как на свободе она может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей или потерпевших. Кроме этого, по делу не завершено проведение двух экспертиз и необходимо дополнительно опросить 15 свидетелей.

Решетовой предъявлено обвинение по ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). По версии следствия, Решетова совместно с начальником лагеря Вадимом Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года, в результате 47 школьников вышли в акваторию Сямозера. При этом три плавательных средства, на которых осуществлялся поход, имели технические неисправности, также была превышена пассажировместимость, и детей не обеспечили спасательными жилетами подходящего размера. 18 июня в результате ухудшения погоды два туристических каноэ с находящимися на них 24 детьми перевернулись, 14 детей утонули.

По версии следователей, обвиняемые умышленно не сообщили в экстренные службы о происшествии. СК РФ возбудил уголовные дела в связи с ЧП. Начальник лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Виноградов находится под стражей, бывшему инструктору лагеря Валерию Круподерщикову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, экс-руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест. Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее 10-летней дочерью возраста 14 лет.