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В московских аэропортах из-за непогоды отменен 21 рейс

Происшествия
13 апреля, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Еще 20 рейсов задержаны
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Как минимум 21 авиарейс отменен, 20 задерживаются в аэропортах Москвы, сообщается на портале "Яндекс. Расписание".

По данным на 21:47 мск, в аэропорту Шереметьево отменены 12 рейсов, девять задержаны. В Домодедово отменены девять рейсов, еще 10 будут выполнены с опозданием. Во Внуково с задержкой вылетит один рейс, все рейсы из аэропорта Жуковский будут выполнены по расписанию.

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