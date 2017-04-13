В московских аэропортах из-за непогоды отменен 21 рейс

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Как минимум 21 авиарейс отменен, 20 задерживаются в аэропортах Москвы, сообщается на портале "Яндекс. Расписание".

По данным на 21:47 мск, в аэропорту Шереметьево отменены 12 рейсов, девять задержаны. В Домодедово отменены девять рейсов, еще 10 будут выполнены с опозданием. Во Внуково с задержкой вылетит один рейс, все рейсы из аэропорта Жуковский будут выполнены по расписанию.