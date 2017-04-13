Пять человек задержали при выявлении причастных к "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Пять человек были задержаны в Крыму рамках мероприятий по выявлению причастных к деятельности экстремистской организации, двоих из них будут судить за административные правонарушения, связанные с экстремизмом. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

"В ходе обысковых мероприятий по месту проживания двух местных жителей были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, литература экстремистской направленности", - говорится в сообщении.

В отношении одного из них, 22-летнего молодого человека, составлены протоколы по двум статьям КоАП РФ - "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" и "Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций". Второму задержанному инкриминируется производство и распространение экстремистских материалов. "Материалы направлены в суд Бахчисарайского района для принятия решения", - уточнили в пресс-службе.

Как рассказали в ГУ МВД, в ходе обысков несколько человек "препятствовали деятельности" правоохранительных органов, из-за чего один из полицейских был вынужден выстрелить в воздух "с целью упреждения негативного развития ситуации и пресечения незаконного группового нападения на сотрудников правоохранительных органов".

"После этого трое граждан были задержаны и доставлены в ОМВД России по Бахчисарайскому району для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении главка. В полиции отметили, что материалы по этому инциденту переданы республиканскому управлению СК России для принятия решения о возбуждении дела по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе проводились "плановые мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации". Источник в правоохранительных органах региона уточнил ТАСС, что полиция проводила работу по выявлению и задержанию лиц, причастных к деятельности запрещенной "Хизб ут-Тахрир".

О "Хизб ут-Тахрир"

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". В России "Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.

В апреле 2016 года тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская сообщала ТАСС, что ячейка "Хизб ут-Тахрир" существовала в Крыму долгие годы, так как была разрешена в украинский период полуострова. Только в 2016 году в Крыму было задержано 11 предполагаемых последователей "Хизб ут-Тахрир".