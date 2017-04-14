Суд изберет меру пресечения экс-главе Марий Эл Маркелову по делу о взятке

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Следствие, как ожидается, в пятницу обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении экс-главы Мэрий Эл Леонида Маркелова, подозреваемого в получении особо крупной взятки.

Накануне Маркелов был задержан по подозрению в получении взятки более чем в 235 млн рублей. По версии следствия, он получил взятку от учредителя птицефабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через главу телеканала "Регион 12" Наталию Кожанову.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Суть дела

По версии следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку за покровительство и содействие при выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

По словам адвоката Криваша Игоря Трунова, взятку, по мнению СК, его подзащитный получил через посредника в виде векселей на предъявителя. Позже, согласно изложенной юристом версии, векселя были обналичены, а деньги переведены на счет телекомпании. Речь идет о периоде 2015-2016 годов, при этом точное время и место получения взятки следствием не установлено, рассказал Трунов.

Позиция фигурантов

Ни Маркелов, ни Криваш не признают своей вины и категорически отвергают все подозрения следствия. "Маркелов категорически отрицает получение взятки. Криваш также заявляет, что никому никакие взятки не давал", - рассказал адвокат Трунов.

Он отметил, что его подзащитный в настоящее время находится на лечении за границей. По его словам, следствие пока не ставило вопрос о его срочном возвращении. Следствие сейчас продолжает устанавливать местонахождение Кожановой.

Отставка Маркелова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл по его просьбе 6 апреля. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе и бывший сенатор Александр Евстифеев.

Маркелов впервые был избран главой Республики Марий Эл в январе 2001 года, в 2004 году при поддержке "Единой России" переизбран на второй срок, в 2009 году парламент республики на внеочередной сессии утвердил его на третий срок. 14 января 2015 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона до выборов. 13 сентября 2015 года переизбран главой республики по итогам первого тура выборов.