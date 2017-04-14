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CBS: неизвестный устроил стрельбу в метро Атланты

Происшествия
14 апреля, 0:52 дата обновления: 14 апреля, 2:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Один человек погиб, как минимум трое получили ранения, стрелок задержан
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Неизвестный открыл в четверг огонь по пассажирам метрополитена американского города Атланта (штат Джорджия). Один человек погиб, не менее трех были ранены, сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел на станции West Lake около 16:30 по местному времени (23:30 мск). По данным свидетелей происшествия, мужчина, которому на вид около 30 лет, начал без разбора стрелять в пассажиров поезда.

На место ЧП оперативно прибыли стражи порядка и задержали нападавшего. Станция была временно закрыта для входа и выхода.

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