CBS: неизвестный устроил стрельбу в метро Атланты

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Неизвестный открыл в четверг огонь по пассажирам метрополитена американского города Атланта (штат Джорджия). Один человек погиб, не менее трех были ранены, сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел на станции West Lake около 16:30 по местному времени (23:30 мск). По данным свидетелей происшествия, мужчина, которому на вид около 30 лет, начал без разбора стрелять в пассажиров поезда.

На место ЧП оперативно прибыли стражи порядка и задержали нападавшего. Станция была временно закрыта для входа и выхода.

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