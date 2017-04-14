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CNN: скорпион ужалил пассажира самолета United Airlines во время полета

Происшествия
14 апреля, 2:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Скорпион упал на голову мужчины во время рейса из американского Хьюстона в канадский Калгари. Предположительно, членистоногое попало в самолет во время предшествовавшего рейсу полета в Коста-Рику
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© AP Photo/Francois Mori, File

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Скорпион ужалил пассажира самолета Boeing 737 американской авиакомпании United Airlines, выполнявшего рейс из Хьюстона (штат Техас, США) в Калгари (провинция Альберта, Канада). Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Инцидент имел место еще в воскресенье, однако известно о нем стало лишь сейчас со слов супруги пострадавшего. На его голову прямо во время рейса с верхней багажной полки упал скорпион. Мужчина стряхнул животное с волос на откидной столик, а затем попытался вышвырнуть ядовитое членистоногое в проход самолета. В этот момент скорпион ужалил пассажира в руку.

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Затем стюардессам довольно быстро удалось раздавить скорпиона. В Калгари на борт воздушного судна поднялись медики, которые оказали пострадавшему мужчине необходимую помощь. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает.

По данным телеканала, до перелета из Техаса в Калгари самолет выполнял рейс из Коста-Рики. Именно там на борт судна мог попасть скорпион.

CNN отмечает, что это не единственный инцидент на борту самолета United Airlines за последнюю неделю. Компания оказалась в центре скандал после того, как в интернете была опубликована сделанная 9 апреля видеозапись. На ней видно, что сотрудники службы безопасности тащат по салону самолета United Airlines пассажира, на лице у которого кровь. Мужчине, отказавшемуся уступить место на данном рейсе работнику авиакомпании, сломали нос, выбили два зуба, он получил сотрясение мозга.

Авиакомпания подверглась резкой критике со стороны многих американских СМИ, а также в социальных сетях. Глава компании извинился за произошедшее перед пассажирами рейса и пострадавшим мужчиной.

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