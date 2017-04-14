Суд обязал бывшего главу города на Сахалине вернуть подарок в 1,74 млн рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Холмского городского округа на Сахалине Олег Назаренко по решению суда выплатит 1,74 млн рублей, незаконно полученные в качестве подарка, сообщает прокуратура Сахалинской области.

По данным надзорного ведомства, подарок Назаренко получил от Регионального фонда социально-экономического развития "Сахалин XXI век".

"Назаренко, занимая должность главы администрации МО "Холмский городской округ" получил в начале 2012 года от фонда в качестве подарка 1,74 млн рублей для приобретения квартиры в городе Холмске путем перечисления денежных средств на банковский счет продавца квартиры", - говорится в сообщении.

Решение суда вступило в законную силу.