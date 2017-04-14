Более 1,1 тыс. человек оказались в зоне подтопления в Рубцовске

БАРНАУЛ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Площадь зоны подтопления в городе Рубцовске Алтайского края увеличилась - теперь в ней находятся более 1,1 тысячи человек, что почти в три раза больше, чем в прошлое воскресенье. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По состоянию на 9 апреля, в зоне подтопления находились более 400 жителей.

"Подтоплено 343 приусадебных участка (было 171) на которых проживают 935 человек, в том числе 139 детей. Количество подтопленных частных домов, где вода поднялась выше уровня пола, на сегодня - 61 (было 51), в них проживают 186 человек, из них 41 ребенок", - сказали в ведомстве.

Откачкой талых и грунтовых вод занимаются 25 бригад. Всего в ликвидации последствий паводка в Алтайском крае задействованы более 170 человек и около 60 единиц техники.

Ситуация в Завьяловском и Шипуновском районах, где прогнозируется подтопление, пока стабильна, талая вода не достигла жилой застройки. В зону паводка в 2017 году в Алтайском крае могут попасть в общей сложности 52 населенных пункта.

В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году подтопление затронуло 28 поселений, в 2016-м паводковая ситуация была стабильной.