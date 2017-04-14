На севере Уругвая из-за наводнения свои дома были вынуждены покинуть почти 1700 человек

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. По меньшей мере 1675 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за разлива реки Куарейм в уругвайском департаменте Артигас на севере страны. Об этом сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (SINAE).
"645 человек были эвакуированы, 1030 человек уехали самостоятельно", - говорится в заявлении. Из зоны наводнения власти вывезли 268 несовершеннолетних. Пострадавшие были размещены в 15 временных убежищах.
Куарейм вышла из берегов после того, как в воскресенье на Артигас и департамент Ривера за сутки обрушилась месячная норма осадков. Уровень воды в реке уже начал снижаться и в четверг установился на отметке 8,8 м. Дождями были затоплены несколько дорог.