Число выделенных на борьбу с паводком на востоке России военных выросло почти в пять раз

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Командование Восточного военного округа из-за возможного ухудшения паводковой обстановки на Дальнем Востоке и в Забайкалье увеличило группировку военнослужащих, выделенных на борьбу с половодьем, почти в пять раз - до 1,3 тысячи человек. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"Сводные подразделения сформированы во всех гарнизонах Восточного военного округа от Байкала до Чукотки. В общей сложности группировка насчитывает более 1,3 тысячи военнослужащих и более 350 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе около 30 самолетов и вертолетов", - уточнил Гордеев.

По его словам, в готовности находятся более 150 групп, включающие артиллеристов, инженеров и других специалистов, и около 30 экипажей самолетов и вертолетов. Все сводные подразделения прошли специальную подготовку.

Как сообщалось ранее, военные на востоке страны на месяц раньше обычного, уже в начале апреля, сформировали отряды для борьбы с паводком, которые обычно создаются в конце месяца. В эти отряды тогда вошли около 250 человек.