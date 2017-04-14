Число выделенных на борьбу с паводком на востоке России военных выросло почти в пять раз

NHK: Apple может купить часть бизнеса Toshiba по производству устройств памятиЭкономика и бизнес 14 апреля, 6:59
Президент "Лиона": некоторые турецкие фанаты приехали на матч ЛЕ в Лион из ГерманииСпорт 14 апреля, 6:56
Одно из зданий Samsung в Сеуле эвакуировано из-за угрозы взрываПроисшествия 14 апреля, 6:46
Арбитражный суд Красноярского края признал банк "Енисей" банкротомЭкономика и бизнес 14 апреля, 6:36
В Москве и области ожидаются местами мокрый снег и до 9 градусов теплаМосква 14 апреля, 6:03
"Чикаго" уступил "Нэшвиллу" в стартовой игре первого раунда плей-офф НХЛСпорт 14 апреля, 5:40
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" победить "Торонто" на старте плей-офф НХЛСпорт 14 апреля, 5:17
МО РФ: США хранят в тайне данные по химатаке в Сирии из-за отсутствия доказательствПолитика 14 апреля, 5:07
TMZ: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали на разводКультура 14 апреля, 4:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Командование Восточного военного округа из-за возможного ухудшения паводковой обстановки на Дальнем Востоке и в Забайкалье увеличило группировку военнослужащих, выделенных на борьбу с половодьем, почти в пять раз - до 1,3 тысячи человек. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
"Сводные подразделения сформированы во всех гарнизонах Восточного военного округа от Байкала до Чукотки. В общей сложности группировка насчитывает более 1,3 тысячи военнослужащих и более 350 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе около 30 самолетов и вертолетов", - уточнил Гордеев.
По его словам, в готовности находятся более 150 групп, включающие артиллеристов, инженеров и других специалистов, и около 30 экипажей самолетов и вертолетов. Все сводные подразделения прошли специальную подготовку.
Как сообщалось ранее, военные на востоке страны на месяц раньше обычного, уже в начале апреля, сформировали отряды для борьбы с паводком, которые обычно создаются в конце месяца. В эти отряды тогда вошли около 250 человек.