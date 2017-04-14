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Одно из зданий Samsung в Сеуле эвакуировано из-за угрозы взрыва

Происшествия
14 апреля, 6:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
На месте происшествия уже выехали специальные службы
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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Lee Jin-man

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Эвакуация проводится на юге Сеула в здании, принадлежащем корпорации Samsung. Причиной послужило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве, передает агентство Reuters.

По его данным, на место инцидента уже выехали специальные службы. Дальнейшей информации не поступало.

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