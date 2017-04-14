Одно из зданий Samsung в Сеуле эвакуировано из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Эвакуация проводится на юге Сеула в здании, принадлежащем корпорации Samsung. Причиной послужило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве, передает агентство Reuters.

По его данным, на место инцидента уже выехали специальные службы. Дальнейшей информации не поступало.