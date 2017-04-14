В Сибири горят около 900 га леса

ИРКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки выросла почти вдвое - до более чем 780 га, в остальных регионах Сибири обстановка остается стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесохраны.

"По состоянию на 14 апреля 00:00 мск (06:00 местного времени) ведутся работы по тушению 11 пожаров на землях лесного фонда в Забайкалье площадью 786 га, шесть пожаров в Бурятии (38 га) (на территории лесного фонда - прим. ТАСС), в Красноярском крае, Туве, Иркутской области - по одному пожару, общая площадь составляет 72 га", - сказали в пресс-службе.

Забайкальский край и Бурятия

По данным Министерства природных ресурсов Забайкалья, из 780 га горящих лесов сейчас локализованы пять лесных пожаров в Дульдургинском, Могочинском, Петровск-Забайкальском и Сретенском районах на общей площади 365,5 га. В тушении пожаров участвует около 220 человек. За сутки в регионе ликвидировали очаги огня на площади 390 га.

В Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства, зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 68 га. Как уточнили в Авиалесохране, 30 га горят на территории Читинского военного лесничества. В республиканском агентстве уточнили, что три очага на 27 га локализованы.

Красноярский край

По данным краевого Лесопожарного центра, на утро пятницы в Красноярском крае действует один пожар в труднодоступной зоне: горят примерно 37 га леса в самом южном горном районе региона - Ермаковском. За минувшие сутки в крае были потушены пять пожаров на площади 41 га.

В штате центра насчитываются более 1,6 тыс. человек. Заниматься патрулированием и доставлять к очагам возгораний силы и средства будут около 30 воздушных судов, в основном самолеты Ан-2 и вертолеты.