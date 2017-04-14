"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Руководитель фонда "Дар" Илья Елисеев планирует подать иск против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, обвинившего Елисеева в причастности к ряду коррупционных сделок. Об этом он сказал в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в пятницу.
"И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы "работаем" в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону. Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации. Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о "Даре" и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей", - заявил Елисеев изданию.
По его словам, фонд "Дар" - это некоммерческая организация, "реализующая проекты в интересах общества и государства", которая существует более десяти лет. В конце 2006 года учредители фонда сформировали его капитал - около 34,4 млрд руб.
На прошлой неделе предприниматель Алишер Усманов также сообщил, что намерен обратиться в суд с иском к Навальному о клевете. И 13 апреля такой иск поступил в Люблинский суд Москвы.