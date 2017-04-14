Судно под флагом Мальты задержано у берегов Крыма за нарушение российской границы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российские пограничники за нарушение государственной границы РФ в Азовском море у берегов Крыма задержали буксир под флагом Мальты, сообщает в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике.
Инцидент произошел еще 10 апреля, но раньше о нем не сообщалось.
"Буксир "Аран" (флаг Мальта, порт приписки Валлетта), находясь в Азовском море, нарушил государственную границу Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства. На борту судна находились капитан и шесть членов экипажа - граждане Хорватии, Словении, Черногории.
"Судно доставлено на якорную стоянку в порт Керчь. В целях обеспечения административного производства на судно наложен арест с запретом выхода из порта", - добавили в ФСБ.
Компания-владелец (Ocean Koper d. o. o.) и капитан судна оштрафованы на 430 тысяч рублей, заключили в управлении.