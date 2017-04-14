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Врач хабаровской больницы осужден за попытку уехать в Сирию для лечения боевиков

Происшествия
14 апреля, 8:28 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Абдуали Мамадаминов приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима
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Абдуали Мамадаминов

Абдуали Мамадаминов

© Пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю

ХАБАРОВСК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Житель поселка Де-Кастри, врач районной больницы Абдуали Мамадаминов признан виновным в подготовке к участию в деятельности террористической организации на территории Сирии. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщила ТАСС представитель управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольга Алькина.

"В Хабаровске на выездном заседании Приволжского окружного военного суда вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, проживавшего в поселке Де-Кастри Хабаровского края. Он признан виновным в приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - уточнила Алькина.

Она добавила, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован подсудимым. Как установил суд, Мамадаминов с 2009 года работал врачом в одной из районных больниц Хабаровского края, с 2015 года стал интересоваться деятельностью международных террористических организаций и решил вступить в ряды одной из них в качестве полевого врача. В июле 2016 года он разработал маршрут и приобрел авиабилеты, планируя вылететь в Турцию, чтобы там пересечь границу с Сирией. "Мужчина был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России, расследование вел следственный отдел управления ФСБ России по Хабаровскому краю", - уточнила собеседница агентства.

В июле 2016 года вступили в силу основные положения пакета антитеррористических законопроектов, ужесточившие наказание за преступления террористической направленности и расширившие список статей УК и минимальный возраст привлечения к ответственности по этим статьям ("пакет Яровой-Озерова").

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